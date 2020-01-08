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الفريق الجروشي يُعين محمد البرعصي آمراً لقاعدة القرضابية ويطالب بتجهيزها لبدء العمليات الجوية

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قرر رئيس أركان القوات الجوية بالجيش الفريق طيار ركن الصقر الجروشي تعين العميد الطيار صالح محمد حبيب البرعصي آمر لقاعدة القرضابية الجوية.

الفريق الجروشي كلف في قراره رقم 1 لعام 2020 والذي تلقت المرصد نسخة منه عميد طيار صالح محمد حبيب البرعصي آمراً لقاعدة القرضابية  الجوية  بعد أن تم تحريرها إعتباراً من يوم غداً الخميس الموافق الـ9 من شهر يناير الجاري.

وطالب الفريق الجروشي في المادة الثانية من ذات القرار منتسبي قاعدة القرضابية الجوية الإلتحاق بالقاعدة لتفعيلها وتجهيزها للعمليات، داعياً للعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف ذلك.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • قرر رئيس أركان القوات الجوية بالجيش الفريق طيار ركن الصقر الجروشي تعين العميد الطيار صالح محمد حبيب البرعصي آمر لقاعدة القرضابية الجوية – وسيتم اصدار قرار قريبا بتكليف عميد طيار امرا لقاعدة معيتيقة و اخر امرا للكلية الجوية مصراته – وستعود ليبيا قريبا ان شاء الله – وخروج جبهة تحرير طرابلس الى الشوارع ضد الاتراك والمرتزقة السوريين ومن تبعهم من الارهابيين – ستتحرر ليبيا

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