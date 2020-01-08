الجيش يتقدم في محور الرملة ويغنم آليات مسلحة

العنوان_طرابلس

أعلنت كتيبة عقبة بن نافع تراجع قوات الوفاق من محور الرملةوأشارت الكتيبة إلى أن قوات الجيش الليبي تقدمت في المحور.

وأكدت الكتيبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قوات الوفاق تركت آلياتها في المحور.