الجيش يتقدم في محور الرملة ويغنم آليات مسلحة

العنوان_طرابلس
أعلنت كتيبة عقبة بن نافع تراجع قوات الوفاق من محور الرملةوأشارت الكتيبة إلى أن قوات الجيش الليبي تقدمت في المحور.
وأكدت الكتيبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قوات الوفاق تركت آلياتها في المحور.
العنوان_طرابلس
أعلنت كتيبة عقبة بن نافع تراجع قوات الوفاق من محور الرملةوأشارت الكتيبة إلى أن قوات الجيش الليبي تقدمت في المحور.
وأكدت الكتيبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قوات الوفاق تركت آلياتها في المحور.
المصاريت اصابهم اليأس بعد ان ارسل اردوغان لهم 35 جندى بعيشوا فى الفنادق دون قتال يشرفوا على المليشيات بعد ااجعجعة الفارغة التى جعلت ااجيش المصرى يستعد ورجع فى كلامه الجبان بعد ما فشل مع الجزائر وتونس وطلب منهم المشاركة معه هو يشارك بعدد 35 جندى يعيشوا فى الفنادق وهم بجيبوا جنود يقاتلوا
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