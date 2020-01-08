حصيلة التطورات الاخيرة للعمليات العسكرية في طرابلس و سرت و مصراتة

كشفت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني عن اخر التطورات للعمليات العسكرية التي أجرتها القوات المُسلحة في كافة محاور القتال خلال الساعات الماضية في كل من طرابلس و سرت و مصراتة .

وقالت الشعبة في بيان صادر عنها، أن حملة جوية لمقاتلات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة شُنّت من خلالها غارات فجر اليوم الإربعاء استهدفت عددٍ من المواقع أهمها :

ــ ضربات جوية عنيفة تستهدف تمركزاتٍ لمجموعات الوفاق في منطقتي بوقرين، والهيشة غرب مدينة سرت.

ــ إستهداف رتل تابع لمجموعات الوفاق بالقرب من مدينة مصراته .

ــ غاراتٍ جوية استهدفت من خلالها مواقعاً للأسلحة والذخائر، وأيضاً تجمع لمرتزقةٍ تابعين للوفاق داخل معسكر الجويبيا جنوب مدينة نالوت.

واكدت الشعبة أن العمليات العسكرية الجوية لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظات من مساء اليوم الاربعاء، بحسب البيان.

وفيما يخص أهم العمليات العسكرية البرية فكانت كالتالي :

ـ إسقاط طائرة تركية مُسيّرة في سماء العمليات غرب مدينة سرت .

ـ تقدم الوحدات العسكرية في أكثر من محور من محاور العاصمة وتٌبسط السيطرة على مواقع جديدة بعد إشتباكات عنيفة خاضتها ؛ كبدّت من خلالها قوات الوفاق خسائر كبيرة .

ـ الوحدات العسكرية تقوم بأسر عدد من أفراد مجموعات الوفاق بعد تقدمها في محور صلاح الدين .

ـ الوحدات العسكرية تقوم بأسر أحد أفراد ما يُسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي بعد محاولته الفرار خارج مدينة سرت .

وأكد البيان أن العمليات العسكرية لازالت مُستمرة في كافة المحاور .

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