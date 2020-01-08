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الكافالي يحذر من المخطط الاستعماري.. ويكشف أهدافه

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

08 January, 2020

حذر محيي الدين الكافالي أحد أعيان ووجهاء الزنتان، الشعوب العربية بما في ذلك الشعب الليبي مما وصفه بـ “مخطط أمريكي إسرائيلي أوروبي“. 

وقال الكافالي في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “ما يجرى في ليبيا هو مخطط أمريكي إسرائيلي أوروبي بامتياز لضرب كل العرب، وعلى راسهم الشقيقة الكبرى (مصر)، والغرض هو استحداث دويلات قزمية تمهيدا لقيام شرق أوسط جديد بواسطة بيادق الاستعمار من الاخوان المتأسلمين في تركيا، وكل الخونة من الدول العربية، وما المبعوث غسان سلامة الا جزاء من أدوات التنفيذ لذلك المخطط”، بحسب تعبيره

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • كلامك صح ياشيخ ولكن كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله . وكم من فئة قليلة غلبت كبيرة باذن الله .
    لهذا نجد ان الجيش المصرى والليبى يزداد قوة رغم انف كلاب اردوغان المسعورة فى اسطنبول وقنواتهم الممولة من قطرائيل وتتاجر بالدين

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