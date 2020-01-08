الكافالي يحذر من المخطط الاستعماري.. ويكشف أهدافه

حذر محيي الدين الكافالي أحد أعيان ووجهاء الزنتان، الشعوب العربية بما في ذلك الشعب الليبي مما وصفه بـ “مخطط أمريكي إسرائيلي أوروبي“.

وقال الكافالي في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “ما يجرى في ليبيا هو مخطط أمريكي إسرائيلي أوروبي بامتياز لضرب كل العرب، وعلى راسهم الشقيقة الكبرى (مصر)، والغرض هو استحداث دويلات قزمية تمهيدا لقيام شرق أوسط جديد بواسطة بيادق الاستعمار من الاخوان المتأسلمين في تركيا، وكل الخونة من الدول العربية، وما المبعوث غسان سلامة الا جزاء من أدوات التنفيذ لذلك المخطط”، بحسب تعبيره