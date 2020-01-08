بوريل مستعد للقاء حفتر في روما أو بروكسل

قال الناطق باسم الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن الأخير مستعد للقاء قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر في بروكسل أو روما، وذلك بعد لقاء المسؤول الأوروبي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج في بروكسل ظهر اليوم الأربعاء.

وأوضح الناطق باسم بوريل، بيتر ستانو، في مؤتمر صحفي بروكسل أن مصطلح «القادة الليبيين الآخرين»، الذي ذكره بوريل في تصريحات له يشمل المشير حفتر أيضا، مضيفا أن المسؤول الأوروبي مستعد للقاء «جميع الجهات الفاعلة وكل أولئك الذين يمكنهم أن يسهمو في حل ما»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وصرح بوريل صباح اليوم أنه سيجتمع مع «قادة ليبيين آخرين في روما أو بروكسل»، بخلاف السراج، لمحاولة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

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