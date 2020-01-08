مجلس النواب يطالب برفض اعتماد طاهر السني مندوبا في الأمم المتحدة

ليبيا – رفضت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اليوم الأربعاء موافقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على اعتماد طاهر السني مندوبا لليبيا لدي الأمم المتحدة،داعية إياه إلى العدول عن القرار.

رئيس اللجنة يوسف العقوري وفي بيان صحفي نقلته وكالة “سبوتنيك”الروسية قال إن الموافقة على اعتماد طاهر السني مندوب لليبيا في الأمم المتحدة يعد انتهاكا للتشريعات الليبية التي تنص على ضرورة موافقة البرلمان وكذلك لقانون تنظيم العمل السياسي والقنصلي.

وأضاف:”المعني يفتقد لمعايير الكفاءة والخبرة التي تطلبها هذا الوظيفة الحساسة وفي هذا المكان الهام”.

واعتبر العقوري أن اعتماد السني يعد خرقا حتى لبنود اتفاق الصخيرات الذي يشترط صدور قرارات السفراء تعـيين من رئاسة الوزراء وليس من المجلس الرئاسي”.

العقوري أوضح أن لجنة الخارجية قد وجهت مذكرة قانونية إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة توضح الملابسات القانونية للأمر وتطلب من الأمين العام رفض قرار التعيين.