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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

08 January, 2020

عقد المجلس التسييرى لبلدية سرت ،الأربعاء ،أول اجتماعا له بعد تكليفه من قبل مجلس الوزراء بالحكومة الليبية وفقا للقرار رقم 2 لسنة 2020

وحسب مصادر المجلس ان اعضاء المجلس الخمس عقدوا اجتماعا تم خلالة اختيار رئيسيا للمجلس البلدى لبلدية سرت سالم عامر سالم وذلك بالتوافق فيما بين الاعضاء جميعا والاعضاء هم فتحى فرج ابورواى والسنوسى صالح الدعيكى وعبد العالى عثمان هيبلو وفرج عبد المجيد

وحضر الاجتماع مدير الامن بسرت عقيد ميمى لامين الطرشانى ومساعدة للشؤون العامة العقيد محمد امراجع ومساعدة مقدم ابوبكر هيبة.

وفى مستهل الاجتماع رحب رئيس المجلس بالاعضاء ورجال الامن والاعلام وركز ان مدينة سرت مدينة القبيلة الواحدة وانة من الواجب الحفاظ على الامن والنسيج الاجتماعى والاهتمام بمرافق المدينة والمبانى المدمرة وملف الاعمار وتوفير الامكانيات

وبارك الانتصارات التى حققها الجيش الليبى بتحرير سرت مؤكدا ان مدينة سرت عانت الويل وتعرضت للظلم فى السابق وكدلك القهر والوعود الكادبة لاعمارها ولك بفضل رجالها الاوفياء تم التخلص وفك الكلم اليوم عنها

وتعهد رئيس المجلس والاعضاء بانهم سيقدمون الكثير لاهالى سرت وان يكونو فى خندق واحد جنبا لجنب مع الجيش

وطالبو مجلس الوزراء بالحكومة الليبية بتقديم المعونات والمساعدات والاحتياجات العاجلة لمدينة سرت بشكل عاجل وزيارتها للوقوف عن كتب على معاناة اهلها