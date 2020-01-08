الأمن التونسي يضبط كميات من الأسلحة قادمة من تركيا إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تمكنت قوات الأمن التونسية اليوم الثلاثاء الأربعاء من ضبط كمية من الأسلحة قادمة من دولة تركيا في اتجاه ليبيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد الحيوني، إن كمية الأسلحة التي تم حجزها في الجنوب التونسي وتحديدًا في بني خداش من ولاية مدنين، قادمة من تركيا في اتجاه ليبيا وتم تمريرها عبر منطقة تطاوين لتصل إلى فريانة من ولاية القصرين.

الحيوني أضاف ، في تصريحات لإذاعة شمس إف إم، أن هناك عصابات تنشط في مجال التهريب، مشيرًا إلى القبض على 5 أشخاص وضبط الأسلحة على متن وسيلة نقل في بني خداش فجر الخامس من يناير الجاري .

وكان الرئيس التركي رجب إردوغان قال إن بلاده ستزيد من الدعم العسكري لحكومة الوفاق إذا اقتضت الضرورة، وستدرس الخيارات الجوية والبرية والبحرية، مؤكدًا أن تركيا لن تتراجع على الإطلاق عن الاتفاقين اللذين أبرمتهما مع ليبيا.

في سياق متصل، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن تركيا ستقف بجانب حكومة السراج، حتى يتحقق السلام والاستقرار والأمن، وذلك بعد أن وقع البلدان اتفاقاً للتعاون العسكري الشهر الماضي، حسب وصفه .

وتشهد الساحة الليبية تطورات متسارعة، على خلفية إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان، الأحد، انطلاق قوات من جيش بلاده متوجهة نحو ليبيا، لمساندة حكومة الوفاق التي يضيق عليها الخناق من قبل قوات الجيش، التي انتفضت لتحرير طرابلس من المليشيات والجماعة الإرهابية المسيطرة عليها.

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