المجعي: قرار العودة للسيطرة على سرت يعود لغرفة العمليات.. وآداء حكومة الوفاق ضعيف

ليبيا – أكد القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي على أن محاور طرابلس شهدت إشتباكات خاصة محور صلاح الدين و عين زارة و الرملة السواني ومحور الرملة.

المجعي زعم خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن قوات “بركان الغضب” حققت إنتصارات في كل المحاور وأعادت بسط السيطرة على تمركزات جديدة سواء في محور صلاح الدين أو الرملة.

وأشار إلى أن الصراع مع من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) ليس صراعاً جغرافياً على الرغم من أهمية الجغرافيا بل هو صراع قضية لذلك مسألة التقدمات تحكمها عوامل وقتية يقدرها قادة المحاور، مبيناً أن مسألة الحركة في المحاور خاضعة للقادة الميدانيين.

وإعتبر أن سوء إدارة العملية الإعلامية أدخل المواطنين في تفاصيل التفاصيل، منوهاً إلى أن “قوات بركان الغضب” (مسلحي الوفاق) تبسط سيطرتها وتملك زمام المبادرة بالرغم من صعوبة المعركة ووجود من وصفهم بـ”المرتزقة الروس والجنجويد ” على حد زعمه .

وقال أن ما حصل في محيط سرت هو أن قوة حماية سرت انسحبت حفاظاً على أراواح المدنيين على حد زعمه ، مشدداً على أن من وصفهم بـ”قوات بركان الغضب” تعزز من مواقفها في محيط سرت وهي على جاهزية تامة للدخول بأي معركة.

وتابع قائلاً:” معركتنا مع المجرم هي معركة وجود بالتالي لن يكون له ولكل من سانده مكان في ليبيا طالما أن الرجال لازالوا في الميدان ليبقى الجميع على ثقة أننا منتصرون، قرار العودة وبسط السيطرة على سرت يرجع للقادة في غرفة العمليات”.

ورأى أن واجب حكومة الوفاق الوطني والأخلاقي والشرعي تجاه ابنائها هو الوقوف والنظر وعمل كل ما يمكن من أجل القضية الإنسانية الملحة، مضيفاً :”الضعف الحكومي يبقى في معالجة الكثير من القضايا أهمها هذا الملف وهو أحد المطالب الملحة قوات بركان الغضب طيلة الـ9 اشهر كانت تعمل مع فرق الإنقاذ والطوارئ في فتح ممرات آمنة للموطنين للخروج من مناطق الاشتباك”.

المجعي نوّه إلى أن هناك ضعف حقيقي في أداء لجنة الأزمة والحكومة، موضحاً أن المواطن يحتاج لحكومة قوية ووزير إعلام يبعث الطمأنينة لهم في ظل الظروف الراهنة.

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