

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

08 January, 2020

استقبل رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي اليوم الأربعاء قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، لبحث الوضع في البلد العربي في خضم عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وصرحت مصادر من الحكومة الإيطالية، أن اللقاء جرى في قصر شيجي مقر الحكومة وأن محتواه “سري للغاية”.

وكانت وكالة رويترز نقلت في وقت سابق من اليوم عن مصادر بالحكومة الايطالية قولها ،”إنه من المتوقع عقد اجتماع بين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وكونتي مساء اليوم”.

وفي هذه الأثناء، دعت تركيا وروسيا اليوم جميع الأطراف في ليبيا لوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليلة 12 يناير (كانون الثاني)، وذلك بعد محادثات بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

وفي بيان مشترك دعت تركيا وروسيا جميع الأطراف في ليبيا إلى «إعلان وقف دائم لإطلاق النار مدعوما بالإجراءات اللازمة التي يتعين اتخاذها من أجل استقرار الوضع على الأرض وعودة حياة الناس اليومية في طرابلس وغيرها من المدن إلى طبيعتها».

وأعرب إردوغان وبوتين أيضا عن دعمهما لمؤتمر دولي مقرر الشهر الجاري في برلين بهدف التوصل إلى حل يمهد لإحياء العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

من جهته دافع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن ضرورة استقرار ليبيا بالنسبة لبلاده، حيث تشهد ليبيا فوضى وحرباً أهلية منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.