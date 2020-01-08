سلامة يتطلّع لترميم الموقف الدولي بشأن ليبيا

‏التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، بالمندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة أمس في نيويورك، وبحث معه تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل وقف إطلاق النار وإحياء العملية السياسية.

وقالت البعثة الأممية في بيان، الأربعاء، إن غسان سلامة التقى اليوم بمندوبي روسيا وتونس، وبحث مع كل منها جهود ترميم الموقف الدولي بشأن ليبيا.

والتقى سلامة، الثلاثاء، بالمبعوثة الأميركية لدى منظمة الأمم المتحدة الدبلوماسية كرافت كيلي التي شددت على ضرورة إنهاء “التدخل الأجنبي السام والأعمال العدائية في ليبيا”، داعية إلى الالتزام التام بحظر الأسلحة، بحسب ما ذكرت صفحة سفارة الولايات المتحدة بطرابلس على موقع “تويتر”.

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