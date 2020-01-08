منظمات المجتمع المدني في بنغازي تعلن رفضها للغزو التركي 

أعلنت منظمات المجتمع المدني بنغازي في بيان لها وقوفهم صفا واحدا ضد الغزو التركي الذي وصفوه بالاستعمار البغيض، مؤكدين دعمهم للقوات المسلحة.
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قناة ليبيا
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