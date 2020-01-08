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منظمات المجتمع المدني في بنغازي تعلن رفضها للغزو التركي 

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت منظمات المجتمع المدني بنغازي في بيان لها وقوفهم صفا واحدا ضد الغزو التركي الذي وصفوه بالاستعمار البغيض، مؤكدين دعمهم للقوات المسلحة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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