الرئاسي: نرحب بأي دعوة جادة لاستئناف العملية السياسية ودعم مسار مؤتمر برلين

جدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الاربعاء، التأكيد على قدرته على صد ما وصفه بـ “العدوان” دفاعا عن أرواح وممتلكات وتطلعات الشعب الليبي في إقامة دولة مدنية، وفق قوله.

جاء ذلك في بيان له، نُشر عبر الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، تعليقا على البيان الصادر عن اللقاء الذى جرى، الأربعاء، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب أردوغان.

ورحب الرئاسي، بأي دعوة جادة لاستئناف العملية السياسية وإبعاد شبح الحرب طبقا لما ينص عليه الاتفاق السياسي، ودعم مسار مؤتمر برلين برعاية أممية، بحسب البيان

كما رحب الرئاسي، خلال البيان، بمساعي ما وصفها بـ “الدول الصديقة” لإيجاد حل للأزمة في ليبيا، مؤكداً حرصه على سلامة الوحدة الوطنية واعتماد الحل السياسي لإنهاء الأزمة.