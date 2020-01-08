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الرئاسي: نرحب بأي دعوة جادة لاستئناف العملية السياسية ودعم مسار مؤتمر برلين

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

جدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الاربعاء، التأكيد على قدرته على صد ما وصفه بـ “العدوان” دفاعا عن أرواح وممتلكات وتطلعات الشعب الليبي في إقامة دولة مدنية، وفق قوله.

جاء ذلك في بيان له، نُشر عبر الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، تعليقا على البيان الصادر عن اللقاء الذى جرى، الأربعاء، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب أردوغان.

ورحب الرئاسي، بأي دعوة جادة لاستئناف العملية السياسية وإبعاد شبح الحرب طبقا لما ينص عليه الاتفاق السياسي، ودعم مسار مؤتمر برلين برعاية أممية، بحسب البيان

كما رحب الرئاسي، خلال البيان، بمساعي ما وصفها بـ “الدول الصديقة” لإيجاد حل للأزمة في ليبيا، مؤكداً حرصه على سلامة الوحدة الوطنية واعتماد الحل السياسي لإنهاء الأزمة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • شين دخلك انت السلطان المعتوه بيتكلم بالنيابة عنكم فهو صاحب المليشيات على الارض وقواته المشلحة المكونة من 35 جندى ارسلهم تهريب فى طائرات مدنية اسكت ياحمار اخلى المعتوه يامر جنوده بالقبض عليك

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