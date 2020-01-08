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«الرئاسي» يرحب بـ«المساعي التركية الروسية لحل الأزمة الليبية»

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

رحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، بـ«المساعي الروسية التركية الرامية لإيجاد حل للأزمة في ليبيا»، وذلك في أعقاب اجتماع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اسطنبول.

وأكد المجلس ترحيبه الدائم بـ«أي دعوة جادة لاستئناف العملية السياسية وإبعاد شبح الحرب طبقًا لما ينص عليه الاتفاق السياسي الليبي، ودعم مسار مؤتمر برلين برعاية الأمم المتحدة»، وكذلك حرصه على حقن الدماء وسلامة الوحدة الوطنية واعتماد الحل السياسي لإنهاء الأزمة، حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

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كما شدد المجلس في نفس الوقت على أن «الحرب التي يخوضها جيشنا الوطني وثوارنا البواسل اليوم هي حرب فرضها المعتدي والدول الداعمه له للانقلاب على المسار الديمقراطي»، ولفت إلى «القدرة على صد هذا العدوان الآثم ودحره دفاعا عن أرواح وممتلكات وآمال وتطلعات الشعب الليبي في إقامة دولة ديمقراطية مدنية».

وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال اجتماعهما في اسطنبول، أطراف الأزمة الليبية إلى «إعلان هدنة اعتبارًا من ليلة السبت- الأحد» المقبل، وشددا على أهمية مشاركة كافة الأطراف والدول المعنية بالملف الليبي في الجهود المبذولة لحل هذه الأزمة».

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اتفاق بوتين وإردوغان على تكليف وزراء الخارجية والدفاع في البلدين بمواصلة الاتصالات خلال الأيام المقبلة مع كافة الأطراف لحشد الدعم لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من يوم 12 يناير الجاري.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • اى جيش ياحمار والمعتوه اردوغان يرسل مقاتلين من سوريا و35 جندى لحمايتك من السقوط واهم شئ ان وزير الدفاع اكار الحمار مطالب بوقف اطلاق النار وين الجعجعة التى كان يرددها واول ما راى العين الحمراء من الجيش المصرى حشود برية ومناورة بحرية وجوية الان يطالب بوقف اطلاق النار والجيش الوطنى على مشارف مصراطة مع وقف الدراسة بها وحظر التجول لا ياحمار وقف اطلاق النار بعد تحرير مصراطة وطرابلس والقبض على الخوان وايداعهم السجون

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  • جنودك البواسل من البنيان المرصوص المدافعين عن اللصوص هربوا من سرت وتركوا اسلحتهم ودخلها جنودنا البواسل فى ثلاث ساعات والوكر الذى تعيش فيه ياحمار فى مرمى نيران جنودنا البواسل ولا تستطيع ياحمار ان تركب طائرة من مطارى مصراطة او معتيقة الا باذن من الجيش الوطنى وانت ياحمار مطلوب للعدالة بتهمة الخيانة العظمى ولن ينفعك احد فالشعب الليبى هو سيد قراره اما اردوغان سئ قراره لا يعنينا وبوتن سيد على قوات فاجنر المزعومة الفنكوش

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