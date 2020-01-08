تونس تستعد لموجات لجوء محتملة من ليبيا

تواصل السلطات التونسية استعداداتها المتعلقة بخطة الطوارئ تحسبا لأي تدفق جماعي للاجئين من ليبيا في حال تطورت الأوضاع.

وأشرف المكلف بتسيير وزارة الخارجية التونسية صبري طبجي، الأربعاء، بمقر الوزارة، على اجتماع تنسيقي تونسي- أممي خصص لبحث سبل إحكام الاستعدادات الميدانية المتعلقة بخطة الطوارئ المشتركة.

وحضر الاجتماع المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس دييغو زوريلا، وممثلون عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهياكل التونسية المعنية.

وأكد طبجي على ضرورة تسريع نسق الاجتماعات التنسيقية بين كل الهياكل والأطراف المتدخلة والاستعداد الفعلي لأي تداعيات إنسانية محتملة لتدهور الوضع الأمني في ليبيا.

وشدد على توجيهات الرئيس التونسي والحكومة بالحفاظ على الأمن وكرامة طالبي الإغاثة الإنسانية وتوفير المستلزمات الاجتماعية والنفسية لهم.

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