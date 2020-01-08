مشروع لدعم الإدارة الإلكترونية الخاص “عمل الوفاق”

قال رئيس مجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية بلقاسم السويدي، الأربعاء، إن الصندوق شرع فعليا في تنفيذ مشروع دعم الإدارة الإلكترونية الخاص بوزارة العمل والتأهيل.

وذكرت وزارة العمل في حكومة الوفاق في بيان نقلا عن السويدي، أن الصندوق وضع خطة من ثلاثة مراحل، أولها بدأ العام الماضي، حيث تضمنت المرحلة الأولى حزمة المشاريع بينها إطلاق مركز للتوظيف في القطاع الخاص.

وبيّنت الوزارة أن المركز أصبح متاحا أمام الباحثين عن العمل مباشر عن طريق منصة إلكترونية تمكنهم من إرسال سيرتهم الذاتية مباشرة للشركات والمؤسسات التي شرعت بدورها في إدراج بياناتها ضمن المنصة.

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