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غسان سلامة يرحب بدعوات «وقف إطلاق النار» في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

رحب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، الأربعاء، بالدعوات الأخيرة لوقف إطلاق النار في ليبيا من قبل عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والتي كان آخرها الدعوة المشتركة التي أطلقها اليوم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ودعا سلامة جميع الأطراف الدولية والمحلية إلى «الإستجابة لهذه الدعوات والوقف الفوري للعمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا؛ لتجنيب البلاد المزيد من إراقة الدماء»، وناشد المجتمع الدولي، وخاصة الدول المعنية بالملف الليبي، الإستفادة من الزخم الراهن «للدفع قدمًا بمسار برلين للوصول إلى توافق دولي حول الأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن»، وإيجاد مظلة دولية لدعم وحماية المسارات الثلاثة التي اطلقتها بعثة الأمم المتحدة، لمعالجة الأزمة الليبية من جميع جوانبها، الاقتصادية والمالية، والعسكرية والأمنية، والسياسية، حسب بيان منشور على موقع بعثة الأمم للدعم في ليبيا.

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كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رحب في وقت سابق، بـ«المساعي الروسية التركية الرامية لإيجاد حل للأزمة في ليبيا»، وذلك في أعقاب اجتماع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اسطنبول.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال اجتماعهما في اسطنبول، أطراف الأزمة الليبية إلى «إعلان هدنة اعتبارًا من ليلة السبت- الأحد» المقبل، وشددا على أهمية مشاركة كافة الأطراف والدول المعنية بالملف الليبي في الجهود المبذولة لحل هذه الأزمة».

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اتفاق بوتين وإردوغان على تكليف وزراء الخارجية والدفاع في البلدين بمواصلة الاتصالات خلال الأيام المقبلة مع كافة الأطراف لحشد الدعم لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من يوم 12 يناير الجاري.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • اي إطلاق نار يا حقير يا قذر ؟؟ المشهد هو ان الكيش العربي الليبي يريد تطهير بلاده من هذا الخائن الانكشاري السراج و من الخنازير الارهابيين و المليشيات و الارهابيين و المرتزقه الذين يدعمونه. وقف إطلاق نار يكون بين جيشين و ليس بين حيش وطني ضد عصابات مرتزقه و ارهابيه. انه و الله يا سلامه. ساهد زور و حقير و مرتشي و سمسار لعنك الله.

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  • صحيح وقف إطلاق النار يكون بين جيشين وليس بين جيش وطني وعصابات مجرمة عميلة خائنة سليلة الأتراك العثمانيين. وانت أيها التافه اصمت فليبيا لن تكون لقمة سائغة للعملاء أبدا ولا مناص من تحربر كل تراب الوطن العربي الليبي من دنس الانجاس امثالك وأمثال الإخوان والمرتزقة وبقايا الانكشاريه الاغات. ولا ولن يكون هناك حل مع هولاء إلا استسلامهم جميعا وتسليم أنفسهم كي تقام الدولة العربية الليبية التي يرغب الليبيون في تحديد شكلها. لقد استيقظ الليبيون من سباتهم وعرفوا حقائق التاريخ والجغرافيا وظهرت المؤامرات الداخلية والخارجية وحان موعد القصاص من كل هولاء المجرمين والخونة.

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