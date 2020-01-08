المجلس الرئاسي يرحب بالدعوات الجادة لاستئناف العملية السياسية ووقف الحرب

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ترحيبه بأي دعوة جادة لاستئناف العملية السياسية وإبعاد شبح الحرب، طبقاً لما ينص عليه الاتفاق السياسي الليبي ودعم مسار مؤتمر برلين برعاية الأمم المتحدة.

وذكر المجلس في بيان له اليوم الأربعاء، أنه تابع اللقاء الذي جمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في إسطنبول اليوم، وأكد أنه يثمن ويرحب بمساعي الدول الصديقة لإيجاد حل للأزمة في ليبيا.

وقال المجلس: إن “الحرب التي يخوضها جيشنا الوطني وثوارنا البواسل اليوم هي حرب فرضها المعتدي والدول الداعمة له للانقلاب على المسار الديمقراطي”، مجددا حرصه الدائم على حقن الدماء وسلامة الوحدة الوطنية واعتماد الحل السياسي لإنهاء الأزمة.

وكرر المجلس الرئاسي، تأكيده على “قدرته على صد هذا العدوان الآثم ودحره دفاعاً عن أرواح وممتلكات وآمال وتطلعات الشعب الليبي في إقامة دولة ديمقراطية مدنية، على حد قوله.

وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، قد دعا في بيان مشترك عقب اجتماعهما اليوم في إسطنبول، إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا يبدأ منتصف ليل الأحد، مشيرين إلى أن وقف إطلاق النار المستدام يوفر عودة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس وباقي المدن.

وأكد الرئيسان على ضرورة عودة الليبيين إلى الاتفاق السياسي الموقع في 2015، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، للبدء بعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعا الأطراف في ليبيا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء معاناة الشعب الليبي واستعادة السلام والازدهار في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24