الغرياني يطالب بالإفراج عن 2000 من رفاق وسام بن حميد من سجون الردع

سامر أبو وردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

08 January, 2020

وجه المفتي المعزول الصادق الغرياني، رسالة إلى أهالي سوق الجمعة وكتيبة الردع، قائلا: “لقد تكلمت في هذا الموضوع مراراً، وقلت لهم اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة”

الغرياني، من اسطنبول، وخلال برنامجه الأسبوعي “الإسلام والحياة” عبر فضائية “التناصح” المذاع الأربعاء، تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أضاف: “اتصلت السيدة أم وسام بن حميد، وذكرت أن عندهم مقاتلين في سجون قوة الردع وفي مصراته منذ سنوات”، متابعا: “عندهم أكثر من 2000 سجين، وهناك قادة في معارك 2011 شجعان ومخلصون في سجون الردع ظلما”

وأردف: “هذا الذي حدث في الأيام الأخيرة على منطقة شرفة الملاحة وسوق الجمعة لعله انتقام وغضب من الله، لأن هذه المنطقة هي الحاضنة لكتيبة الردع”

ودعا المفتي المعزول، أهالي سوق الجمعة إلى إعلان تبرأهم من كتيبة الردع، وفعل ما باستطاعتهم للتخلص من الظلم، وفق قوله، مضيفا: “الردع تنتمي إليهم وتحتمي بهم، وفي السابق عندما كان يحدث خلاف بين الردع وأماكن أخرى، كانت سوق الجمعة تظهر وتدافع عن كتيبة الردع”

واستطرد قائلا: “يستطيع الأعيان والوجهاء أن يضغطوا على رئيس كتيبة الردع، فلا يمكن أن تكون سوق الجمعة مرهونة لـ 5 أو 6 أفراد من المداخلة”، بحسب قوله.