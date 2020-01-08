مجلس الدولة: نرحب ببيان بوتين – أردوغان شريطة عدم تهديد الوفاق والقوات المساندة

رحب مجلس الدولة، في بيان له مساء الأربعاء، بما جاء فى البيان الصادر عن لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، بشأن الأزمة الليبية.

ووفقا للمكتب الإعلامي للمجلس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك” أكد مجلس الدولة، على “أن اي دعوة للحوار يجب أن تلتزم بما ينص عليه الاتفاق السياسي، مثمنًا كل الجهود المبذولة الساعية لإيجاد حلول سلمية للأزمة في ليبيا.

وأشار المجلس، إلى حرصه على أي مبادرة تحقن دماء الليبيين وتوقف الحرب وتدعم كل ما في شأنه تحقيق ذلك، مشددً على ضرورة ألا تشكل هذه الدعوة أي تهديد لقوات حكومة الوفاق، والمجموعات المسلحة المساندة.