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مجلس الدولة: نرحب ببيان بوتين – أردوغان شريطة عدم تهديد الوفاق والقوات المساندة

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رحب مجلس الدولة، في بيان له مساء الأربعاء، بما جاء فى البيان الصادر عن لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان،  بشأن الأزمة الليبية.

ووفقا للمكتب الإعلامي للمجلس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك” أكد مجلس الدولة، على “أن اي دعوة للحوار يجب أن تلتزم بما ينص عليه الاتفاق السياسي، مثمنًا كل الجهود المبذولة الساعية لإيجاد حلول سلمية للأزمة في ليبيا.

وأشار المجلس، إلى حرصه على أي مبادرة تحقن دماء الليبيين وتوقف الحرب وتدعم كل ما في شأنه تحقيق ذلك، مشددً على ضرورة ألا تشكل هذه الدعوة أي تهديد لقوات حكومة الوفاق، والمجموعات المسلحة المساندة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • شين دخلك انت ياحمار السلطان المعتوه اشترى من السراج ليبيا واستلم المفتاح والاوراق وعين حاكم عسكرى تركى والتفاهم الان بين العسكر الليبى والعسكر التركى واردوغان يبيع ابوه وانت ومجلسك حريم السلطان الان اتفووووه عليكم الم تكونوا تقولوا لن نوقف اطلاق النار الا بانسحاب الجيش الى المواقع قبل دخول طرابلس انتظروا هذه للخزعبلات لتحقق فى 30 فبراير القادم

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  • خبر عاجل : صرح مصدر مسطول ان الجيش الوطنى وافق على طلب الحمار بوقف اطلاق النار ظهر يوم 30 فبراير بمناسبة ذكرى عيد الفكوش

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