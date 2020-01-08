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البعثة الأممية ترحب بدعوات وقف إطلاق النار في ليبيا

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحّب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، بالدعوات الأخيرة لوقف إطلاق النار في ليبيا، من قبل عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والتي كان آخرها الدعوة المشتركة التي أطلقها اليوم الرئيس التركي والرئيس الروسي.

ودعا سلامة جميع الأطراف الدولية والمحلية، إلى الاستجابة لهذه الدعوات والمبادرة فوراً، إلى وقف العمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا، من أجل تجنيب البلاد المزيد من إراقة الدماء، والمزيد من المعاناة لشعبها الذي عانى الويلات جراء هذه الحرب.

وناشد المبعوث الأممي المجتمع الدولي، وخاصة الدول المعنية بالملف الليبي، الاستفادة من الزخم الراهن للدفع قدماً بمسار برلين للوصول إلى توافق دولي حول الأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن، من أجل إيجاد مظلة دولية لدعم وحماية المسارات الثلاثة، التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة، والتي تقتصر حصراً على الليبيين، والهادفة إلى معالجة الأزمة الليبية من جميع جوانبها، الإقتصادية والمالية، والعسكرية والأمنية، والسياسية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • على مسؤليتى ياسلامة الجيش الوطنى موافق على وقف اطلاق النار يوم 30 فبراير القادم !!!! عيد الفنكوش

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