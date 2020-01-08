المسماري يعرض سبب تحرير الجيش لسرت في هذا التوقيت

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عرض اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، السبب الرئيس من تحرير الجيش الوطني لمدينة سرت يوم الإثنين الماضي، التي جرت في سرية تامة.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء في بنغازي، إن الجيش لم يكن يخطط لتحرير سرت في الوقت الراهن، إلا أنه اكتشف وجود تهديد خطير من قبل عناصر إرهابية داخل المدينة تخطط لشن هجمات على موانئي وحقول النفط، ما جعل القيادة العامة تقوم بتطهير المنطقة منها.

وأضاف، “أن العملية التي اتبعناها كانت في منتهى السرية والمفاجئة والصدمة، وكل الوحدات تحركت من شرق ليبيا بشكل سرى حتى تجمعت بمحيط المدينة ووحدات أخرى اقتربت من الجفرة”.

وشدد المسماري، على أن الجيش الوطني لا نية للتوجه إلى مصراتة في الوقت الحالي، وأن المهمة الرئيسية للجيش الليبي في سرت انتهت بنجاح، ولا تستهدف أي مدينة أخرى، ولا مدينة مصراتة.

وقال المسماري، إن سرت الآن هادئة والحكومة الليبية سيرت قوافل إمداد إليها، مؤكدًا أن الجيش سيطر على جميع المرافق بالمدينة.

وأوضح المسماري، أن عملية تحرير سرت جرت في غضون 3 ساعات وبعد العمليات هربت المجموعات المسلحة لحكومة الوفاق نحو مصراتة، تاركة خلفها أسلحة بكميات كبيرة.

ولفت المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أن الجيش يعمل الآن على تأمين كامل حدود سرت وتأمين المواطنين الليبيين.

وأضاف المسماري، أن الجيش الليبي استطاع تدمير من 14 إلى 16 آلية بالكامل، فضلا عن سقوط عدد كبير من المسلحين، مشيرًا إلى أن ما تبقى لمجموعات الوفاق الآن إلا الطريق الساحلي فقط إلى مصراتة.

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