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السراج: حكومة الوفاق هي صاحبة الشرعية في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، أن حكومة الوفاق هي صاحبة الشرعية في ليبيا، ولها الحق في عقد أي اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أي دولة.

وأوضح السراج في تصريح لوكالة “الأناضول”، من العاصمة البلجيكية بروكسل، بقوله: “نحن كحكومة شرعية لدينا الحق في عقد مذكرات تفاهم واتفاقات مع أي دولة”.

ووصف رئيس المجلس الرئاسي، المباحثات التي أجراها مع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وبمشاركة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بأنها “مثمرة جدا”.

وأضاف السراج في تصريحه، أن المسؤولين الأوروبيين، لا يرغبون في أن تكون ليبيا مسرحا لحرب الوكالات والتوترات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • اى شرعية ياحمار وانت غير منتخب من الشعب ومرفوض من البرلمان مرتين وخائن وعميل للمعتوه اردوغان مكانك الطبيعى على حبل المشنقة

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  • دورك انتهى ياطرطور المعتوه اشترى نصيبك وهو من يدير طرابلس بما لديه من مرتزقة سوريين و35 من جنود الارث العثمانى انت مكانك تحت الارث فى القبر

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