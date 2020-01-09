السراج: حكومة الوفاق هي صاحبة الشرعية في ليبيا

اعتبر رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، أن حكومة الوفاق هي صاحبة الشرعية في ليبيا، ولها الحق في عقد أي اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أي دولة.

وأوضح السراج في تصريح لوكالة “الأناضول”، من العاصمة البلجيكية بروكسل، بقوله: “نحن كحكومة شرعية لدينا الحق في عقد مذكرات تفاهم واتفاقات مع أي دولة”.

ووصف رئيس المجلس الرئاسي، المباحثات التي أجراها مع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وبمشاركة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بأنها “مثمرة جدا”.

وأضاف السراج في تصريحه، أن المسؤولين الأوروبيين، لا يرغبون في أن تكون ليبيا مسرحا لحرب الوكالات والتوترات.

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