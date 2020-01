إدارة الحج والعمرة بليبيا تعلن عن تفاصيل قرعة الحج وموعدها

أعلنت إدارة الحج والعمرة بليبيا، عن تفاصيل يوم الاقتراع على قرعة الحج للعام 2020 و2021، بأنها ستنطلق على تمام الساعة التاسعة والنصف، يوم السبت القادم، بتاريخ 11 يناير، بقاعة “راديسون بلو” بفندق المهاري.

وأشارت أن القرعة سيتم نقلها على قناتي “ليبيا الوطنية ” و”ليبيا الرسمية “، وعبر صفحة الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، على الفيسبوك.

وفي وقت سابق، نشرت إدارة الحج والعمرة بليبيا، بيانات مقار عمل وهواتف منسقي المناطق على مستوى ليبيا.

