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مصادر مطلعة: الجزائر تعمل على عقد مؤتمر موازٍ لمؤتمر برلين لحل أزمة ليبيا

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مصادر مطلعة، إن الجزائر تعمل على إقناع منظمات دولية وإقليمية، عبر إجراء اتصالات معها، لإقامة مؤتمر موازٍ لمؤتمر برلين الدولي حول الأزمة الليبية.

وأشارت المصادر لـ “اندبندنت عربية”، أن الجزائر تمكنت من فرض السودان وتشاد والنيجر كشركاء في أي مسار للتسوية في ليبيا، باعبتارهم دول جوار ليبيا، إضافة إلى دور الثلاثي مصر وتونس والجزائر.

وأوضح المحلل السياسي أنس الصبري، أن الجزائر ترغب في استعادة دورها في الملف الليبي، ولا ترغب في أن يكون دورها محصورا في الجهود الدبلوماسية والتهدئة.

واعتبر الصبري، أن الجزائر أوقعت المستشارة الألمانية في حرج دولي، الجزائر قلبت الطاولة على المساعي الألمانية التي كانت تعمل لإقامة مؤتمرا دوليا حول ليبيا في برلين.

وأشار المحلل السياسي الجزائري، لـ “اندبندنت عربية”، أن المساعي التي تقوم بها الجزائر هذه الأيام، تهدف إلى إقامة مؤتمر يُوازي “مؤتمر برلين”، بحضور ممثلين عن دول غربية أهمها روسيا والصين وأيضا تركيا، لاتخاد مواقف حازمة وإجراءات تهدف لتخفيف التصعيد في ليبيا.

وأضاف الصبري، أن الساعات القادمة، من المتوقع أن تشهد لقاءات لممثلي القبائل الليبية، وعددا من الشخصيات والنواب، لأجل الجلوس والبحث عن تصور لحل مقبول، يُعرض على المجموعة الدولية.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • ايوه كدا…اظهروا علي حقيقتكم يا عابدي الخزتركهود (المسماه تركيا)…تاريخ الجزائر اكبر دول ساحل البربر تم خربطه لصالح الخطه الشيطانيه التي تبلورت في اواخر القرن التاسع عشر ….يا حسرتاه علي بلاد الجزائر ….و و أسفاه علي الطيبين من الجزائريين…

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  • المشكلة الليبية حلها بسيط جدا اذا اخترنا الطريق المستقيم اما الطرق الملتفة والملولوة فلا تؤدى الا لتضييع الوقت فالحل هو كما تم فى الجزائر نفسها ان يتولى رئيس البرلمان وهو منتخب من نواب الشعب المنتخبين رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة عام ويكون هو القائد الاعلى للجيش الوطنى الليبى وهو بالفعل حاليا مع توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة المشير خليفة حفتر وتسليم ما تبقى من مواقع عسكرية تحت سيطرة المليشيات وعودتهم الى منازلهم ويتم توسيع حكومة الثنى التى نالت ثقة البرلمان لتشمل كافة المناطق الليبية ويعدل البرلمات الدستور وتجرى الانتخابات خلال عام ويحظر انشاء احزاب دينية او جهوية او عرقية وخلصت الحدوته وكل من خان يحاكم بالقانون

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