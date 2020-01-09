مصادر مطلعة: الجزائر تعمل على عقد مؤتمر موازٍ لمؤتمر برلين لحل أزمة ليبيا

كشفت مصادر مطلعة، إن الجزائر تعمل على إقناع منظمات دولية وإقليمية، عبر إجراء اتصالات معها، لإقامة مؤتمر موازٍ لمؤتمر برلين الدولي حول الأزمة الليبية.

وأشارت المصادر لـ “اندبندنت عربية”، أن الجزائر تمكنت من فرض السودان وتشاد والنيجر كشركاء في أي مسار للتسوية في ليبيا، باعبتارهم دول جوار ليبيا، إضافة إلى دور الثلاثي مصر وتونس والجزائر.

وأوضح المحلل السياسي أنس الصبري، أن الجزائر ترغب في استعادة دورها في الملف الليبي، ولا ترغب في أن يكون دورها محصورا في الجهود الدبلوماسية والتهدئة.

واعتبر الصبري، أن الجزائر أوقعت المستشارة الألمانية في حرج دولي، الجزائر قلبت الطاولة على المساعي الألمانية التي كانت تعمل لإقامة مؤتمرا دوليا حول ليبيا في برلين.

وأشار المحلل السياسي الجزائري، لـ “اندبندنت عربية”، أن المساعي التي تقوم بها الجزائر هذه الأيام، تهدف إلى إقامة مؤتمر يُوازي “مؤتمر برلين”، بحضور ممثلين عن دول غربية أهمها روسيا والصين وأيضا تركيا، لاتخاد مواقف حازمة وإجراءات تهدف لتخفيف التصعيد في ليبيا.

وأضاف الصبري، أن الساعات القادمة، من المتوقع أن تشهد لقاءات لممثلي القبائل الليبية، وعددا من الشخصيات والنواب، لأجل الجلوس والبحث عن تصور لحل مقبول، يُعرض على المجموعة الدولية.

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