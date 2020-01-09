المحجوب: “مفاجأة كبيرة” ستُفرح كل الليبيين والليبيات خلال اليومين القادمين

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي، العميد خالد المحجوب، أن هناك مفاجأة كبيرة خلال اليومين القادمين، واصفا إياها بـ”الفرحة الكبيرة” لكل الليبيين والليبيات.

وأشار المحجوب في تصريحه لموقع “العين الإخباري”، أن المفاجأة ستكون موازية لتقدمات الجيش على أكثر من محور لبسط سيطرته على كامل التراب الليبي.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي، بقوله: “كنت صباح يوم أمس في مدينة سرت، حيث معنويات سكان المنطقة مرتفعة، ولا تزال الفرحة تعتلي وجوههم، بسبب خلاصهم من هذه المليشيات من ظلمها وقهرها”.

وأعلن المحجوب في تصريحه للموقع الإخباري، إن المجموعات المسلحة دخلت في حالة إحباط كبير، مع خساراتها المتتالية، أمام تقدمات الجيش الوطني على أكثر من محور.

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