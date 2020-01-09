اخبار ليبيا الان

المحجوب: “مفاجأة كبيرة” ستُفرح كل الليبيين والليبيات خلال اليومين القادمين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي، العميد خالد المحجوب، أن هناك مفاجأة كبيرة خلال اليومين القادمين، واصفا إياها بـ”الفرحة الكبيرة” لكل الليبيين والليبيات.

وأشار المحجوب في تصريحه لموقع “العين الإخباري”، أن المفاجأة ستكون موازية لتقدمات الجيش على أكثر من محور لبسط سيطرته على كامل التراب الليبي.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي، بقوله: “كنت صباح يوم أمس في مدينة سرت، حيث معنويات سكان المنطقة مرتفعة، ولا تزال الفرحة تعتلي وجوههم، بسبب خلاصهم من هذه المليشيات من ظلمها وقهرها”.

وأعلن المحجوب في تصريحه للموقع الإخباري، إن المجموعات المسلحة دخلت في حالة إحباط كبير، مع خساراتها المتتالية، أمام تقدمات الجيش الوطني على أكثر من محور.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • بوتن رجل الصفقات رايناه يقول ان وقف اطلاق النار منتصف يوم الاحد القادم وطبعا بوتن كلمته مسموعة عند الجميع فهو يكره الخوان

    رد

    • بوتن رجل عسكري والاستخبارات الرويسية يعلمو جيدا ان الجيش سوف يحسم المعركة قبل يوم الاحد وستكون الهدنة بطبيعة الحال نافذة لان لايوجد اي ملشياوي او اخواني يرفع السلاح في وجة جيشنا الوطني العظيم . الله اكبر ولله الحمد

      رد