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لمحاربة أذناب الإخوان وعملاء الاستعمار .. آمر كتيبة 604 مشاة يعلن الانضمام إلى قوات الجيش

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن آمر كتيبة 604 مشاة عبدالحميد بن رجب الانضمام إلى قوات الجيش الوطني للجهاد ضد من وصفهم بـ”أذناب الإخوان” حتى تطهير مصراتة وكل أنحاء البلاد منهم.

آمر الكتيبة بن رجب قال في بيان له، إن ما نشر في بعض وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية من اتهامات للكتيبة 604 مشاه بالغدر وخيانة العهد من قبل قيادات بعض مدينة مصراتة هو من الكذب والتزوير وقلب الحقائق وتبرير الهزيمة بمبررات واهية مع أن دخول “الجيش” لم يكن خفي على أحد، بل كان منشور حتى في وسائل التواصل الاجتماعي قبلها بيوم، كما قامت قوة الحماية حتى بالتحشيد والاشتباك.

وأضاف بن رجب “من المعلوم لدى قيادات مدينة مصراتة أنه تم عقد عهد بين الكتيبة 604 وقوة حماية وتأمين سرت بعد انتهاء عملية البنيان المرصوص في العام 2016م، ومما جاء في هذا العهد الاتفاق على قيام الكتيبة 604 وقوة تأمين سرت بحماية المدنية من التنظيم الإرهابي داعش في حالة هجومهم على المدنية، وأنه في حالة هجوم قوات الجيش الليبي على مدينة سرت، فإن الكتيبة تلتزم الحياد ولا تقاتل مع أحد الأطراف، وفي المقابل إذا قامت ما يسمى بسرايا الدفاع بالدخول للمدنية، فإن قوة حماية وتأمين سرت ستقاتلهم إلى جانب الكتيبة 604 .

وتابع “وقد التزمت الكتيبة بهذه العهد حتى انسحاب آخر سيارة من قوة حماية وتأمين سرت من البوابة الغربية للمدينة، وبالرغم من خيانة العهد عدة مرات من بعض قيادات وأفراد قوة الحماية السيئين (أذناب الإخوان) والتي يطول المقام لذكرها مع عدم خفائها على قادة قوة الحماية، لكن مع ذلك كله لم ينس قيادات الكتيبة فضل الرجال الصادقين العقلاء من مدينة مصراتة الذين كان لهم فضل على الكتيبة وحاولوا تجنيب المدنية ويلات الحروب، فقام قادة الكتيبة بالاستجابة لهؤلاء الأفاضل وعدم الالتفات لما وقع من هؤلاء الخونة والوفاء بالعهد إلى حين انسحاب قوة الحماية من المدية، وذلك عملا بقول النبي: لا تخن من خانك”.

وأردف “وبعد ذلك يخرج الإخوان وأذنابهم في بيانات عبر وسائل الإعلام ويتهمون الكتيبة بالخيانة ويتوعدون أفرادها ويلبسون على أهالي مدينة مصراتة ويحرضونهم على من يصفونه بالمداخلة وغير ذلك من تصرفات هؤلاء الخونة”، متابعا أنصح أهالى مدينة مصراتة نصيحة أخ صادق أن لا يسلموا المدنية وأهلها إلى هؤلاء الحمقى الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية تحت ستار العصبية القبلية .

واستطرد إن من تأمل جيدا وجد أن مدينة مصراتة من أكثر المدن الليبية منذ 2011م خسارة في الأرواح والتجارة والعلاقات، وذلك بسبب استخدام هؤلاء العملاء لطاقات المدينة في تحقيق أهدافهم الوضيعة تحت الستار القبلي بحجة أنهم لا يريدون لأحد أن يحكم البلاد من غير أهل مصراتة وهم في الحقيقية يقودون المدينة إلى الموت البطيء يوما بعد يوم، وهم والله عملاء لدول أجنبية لن يرضوا أن يحكم البلاد أحد إلا أن يكون من زمرتهم أو أن يجلبوا المستعمر على بلادهم، ولهذا كل من وجدوا فيه الكفاءة والقوة لحكم البلاد همشوه أو حاربوه أو شوهوه أو قتلوه، كما فعلوا بعميد بلدية مصراتة رحمه الله.

واستكمل “وهؤلاء الزمرة لم ولن يرضوا عن أي رئيس يحكم البلاد منذ عهد مصطفى عبد الجليل إلى يومنا هذا، فبالأمس القريب أرداوا نزع السراج بالقوة، واليوم يدعون الناس للقتال معه بحجة أنه ولي الأمر والبلاد دخلت في فوضى منذ ثمان سنين ولم يفعلوا شيئا، لذلك لو كانوا صادقين لماذا لا يختاروا شخصا قويا أمينا من أبناء مدينتهم لحكم المدينة حتى يجمعوا الناس عليه؟!! الإجابة يقولون لن نعظيم الأشخاص وهي كلمة حق أريد بها بطل”.

وذكر أنه لا يوجد أحد قد اكتشف مخططاتهم من أهل مصراتة ولا غيرها إلا اتهموه بالخيانة لمدينة مصراتة، حتى جعلوا من هذه الجملة سلاحا يرهبون به كل الناس ولا وجدوا أحد من عقلاء مصراتة يريد التفاوض والجلوس على الطاولة إلا اتهموه بالعمالة لحفتر والخيانة لمدينة مصراتة حتى ارهبوا الناس في ذلك”.

وتضمن البيان “وليعلم أهلنا في مدينة مصرانة أننا والله ما نريد لهم إلا الخير وليس عندنا فرق بين المدن والقبائل الليبية، فعندما هاجم الدواعش مدينة مصراتة، كنا مع إخواننا في الصفوف الأولى بينما كان هؤلاء الجبناء في المؤخرة يخذلون الناس، فلابد من التصدي لهؤلاء بكل شجاعة والأخذ على أيديهم بكل حزم حتى تنجو البلاد والعباد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الناس إذا رأؤوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أ يعمهم بعاب من عنده)”.

واختتم فنقول لهؤلاء الذين يهدددون في بياناتهم إننا قد قبلنا التحدي وسنكون أمامهم في الميدان، ونعلن انضمامنا للقوات المسلحة الليبية المرابطة على تخوم المدينة، وسيلعم هؤلاء الجبناء أن الذي منعنا من قتالهم في السنوات الماضية لا الجبن كما كانوا يظنون، وإنما عدم الرغبة في مواجهة أهلنا في مدينة مصراتة، لكن فات الآوان ولابد من مواجهة هؤلاء المفسدين بكل حزم وشدة.

وكان المسماري، أعلن الإثنين الماضي، وبشكل رسمي، تحرير وتطهير مدينة سرت من الإرهاب ومن المجرمين، قائلا خلال مؤتمر صحفي، “طالما فكرنا فيها، وطالما وضعنا لها عدة خطط عسكرية، ودائمًا كنا نؤجل العمليات حتى لا تقع سرت مجددًا ضحية اشتباكات مسلحة .

 

 

 

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تعليقات

  • سبق وان قال اللواء المسمارى فى مؤتمر صحفى ان كل المناطق العسكرية مؤيدة للجيش اما المجالس العسكرية فهى معادية للجيش والكلام واضح

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  • الاخوان خوارج العصر وﻻ عهد لهم ولا امان فهم من قتلوا مؤسس الجماعة حسن البنا بعد ان قال فى مؤتمر صحفى بعد مقابلة الملك انهم ليسوا اخوان ولا مسلمين لانهم قتلوا النقراشى رئيس وزراء مصر وهم من قتلوا السادات الذى اخرجهم من السجون فهم بجمعون بين المعاملات اليهودية والعبادات الاسلامية لهذا عقيدتهم عنصرية فاسدة

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  • نشيد االاخـــــــــــــــــــــــوان
    احنـــــــا الاخوانجيــــــــــه … حلوين واطيازززنا طريـــــــــه
    نقبـــــض من تركيـــــــــــا … ونعيش عيشــــــه هنيــــــــــــه
    تركيــــــــــا دى اهى بيتنــــا ..نتنــــــاكك فيهــــــــا براحتنــــا
    وقطـــــــــر دى حبيبتنـــــا… نقبــــض من خزنتهــــــــــــــــا
    احنـــــــــا الاخوانجيــــــه … حلوين واطيازززنا طريـــــــــه
    نـاكونـــــــا المصرييــــــن … بــــــدل المـــــــــره عشريـــن
    فى اطياززنا مش قادريـــــن .. وهربنــــــــا مفشوخيـــــــــــن
    مــن يــومهـــا مخروميـــــن.. مــــن نيككهــــــم تعبانييـــــــن
    احنـــــــــا الاخوانجيــــــه … حلوين واطيازززنا طريـــــــــه

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  • الاخونجية جرثومة خبيثة جدا ولكم في اسامة جويلي عبرة ايامات حرب فجر ليبيا سحب قوات الزنتان من طرابلس وهي كانت مؤامرة واتفاق مع الاخوان وكبل شباب الزنتان ويتشدق داخل الزنتان ويقول انا حقنت الدماء وطرابلس شن عندنا فيها ولكن شباب الزنتان الغيورين عرفوا انه اخونجي وانخرطوا في صفوف اللواء السابع ترهونة ولما جويلي عرف 90% من الزنتان معادش يصدقوا في كلامه وتركوه بدأ يتواصل مع مليشيات طرابلس ويقولو له يا شيخ اسامة انت شد علينا وحوش الزنتان واللي تبيه يجيك الى الحوش وبدأ جويلي في حيله ومقالبه الاخونجية فأختلف مع العقيد العجمي العتيري ومع اللواء ادريس مادي واختلف مع قيادات الزنتان الوطنية واخيرا بان على حقيقته وانطم الى فوج الاخونجية ولعلمكم هو جويلي مؤسس الدروع الاخونجية وللاسف الزنتان لم تعرف انه اخونجي الا بعد بداية الجيش لدخول في حرب طرابلس فهرب من الزنتان وانظم الى مليشيات الاخوان.
    الزنتان فيها اخونجي واحد مندس وخلق فيها فتنة لكن شرفاء الزنتان انظموا للوطن من البداية وهاهم في محاور القتال والوطية ويقارعون المليشيات تحية من القلب الى شرفاء الزنتان ابناء العذراء والخزي والعار على الاخونجي اسامة اجويلي هذا اخونجي واحد مندس قريب دخل الزنتان في بعضها فما بلك بمدينة مصراته اللى ثلاث ارباعها اخونجية…… يا أهل مصراته امسحوا الجراثيم الاخونجية اللي عندكم والا في يوم من الايام معادش تقدروا تقولوا انا من مصراته نحن ليبيين وبلادنا الحمدلله مليئة بالخيرات وخلينا نعيش مع بعض حسب ونسب ونبني بلدنا ونعيش اخوة وننزع السلاح ونتجه للبناء والعمار ونبني اقتصاد قوي وتصبح ليبيا دولة من اروع الدول بعد فقر القذافي وكانه على حفتر هو رجل مسن عمره 80 سنة قداش بيعيش والحقيقة بارك الله فيه انسان وطني من الطراز الرفيع يقدر يقعمز في امريكا ويقول طز لكن ودمه الليبي ووطنيته استطاع ان يجمع بقايا الجيش ويرد البلاد لبعضها اما السراق هذا عميل تركي خائن لا منتخب ولا شيئ طرطور تمشي فيه المليشيات والاخوان وهو يعرف انه خائن وتركي عميل ولهذا يجب اعادة التدقيق في السجل المدني ومعرفة الاصول التركية واليهودية وعدم السماح لهم بتولي مناصب قيادية في ليبيا الجديدة ….. ولعنت الله على الاخونجية الحقراء

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