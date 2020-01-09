توافق جزائري إيطالي حول الحل السياسي للأزمة الليبية

التقى وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، اليوم الخميس، نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، لبحث تطورات الملف الليبي.

وأكد بوقادوم، أن تنسيق الجزائر مع إيطاليا بشأن الوضع في ليبيا جيد جدا، لافتا إلى أن روما تدعم المقاربة الجزائرية التي ترتكز على الحل السياسي للأزمة.

وقال بوقادوم “إن الحل سياسي والسلمي بالنسبة لليبيا هو الأنسب والأصلح لهذا نرفض التدخل الأجنبي فيها ونصر على احترام شؤونهم الداخلية مع حظر تزويد الجماعات المسلحة ليبيا”، مشددا على أن المفاوضات بين كل الأطراف الليبيين المتصارعة ضرورية في هذا الوقت لأنهم المعنيون الأوائل بما يحصل داخل وطنهم.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، “إن كل الدول التي زارها بما فيها تركيا ومصر وبلجيكا والجزائر متفقة على ضرورة الوصول لحل سلمي ووقف إطلاق النار بليبيا”، مؤكدا أن الكل موافق على ضرورة التوصل إلى حل يضمن الاستقرار بالمنطقة.

هذا ومن المرتقب أن يلتقي وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، الخميس، برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول عبد العزيز جراد.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قد وصل إلى الجزائر، مساء أمس الأربعاء، في زيارة رسمية.