سعيّد: قدمنا جملة من الحلول للأزمة الليبية

أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد خلال زيارته إلى ولاية القصرين مساء الأربعاء تقديم جملة من التصورات والحلول للأزمة الليبية.

وجدّد سعيّد تأكيده على ضرورة أن يكون الحل نابعا من الليبيين أنفسهم، مضيفا أنه متمسك بالشرعية الدولية في ليبيا لكنها ليست بالشرعية الأبدية وفق قوله، لافتاً إلى إن المشروعية الحقيقية هي حين يتم وضع المؤسسات الليبية من قبل الليبيين أنفسهم.

وأكّد الرئيس التونسي في كلمة ألقاها خلال إشرافه على إحياء الذكرى التاسعة ليوم الشهيد بولاية القصرين أنّ زيارته الليلية إلى الجهة تعود إلى كثرة التزاماته لما تشهده تونس من أحداث وطنية وإقليمية.

من جهته أكّد وزير الداخلية التونسية هشام الفوراتي اتخاذ كل الاحتياطات الأمنية والعسكرية تحسبا لأي طارئ على الحدود مع ليبيا.

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