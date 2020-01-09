أردوغان: نحن في ليبيا لإنهاء الظلم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تواجد أنقرة في ليبيا يهدف لإنهاء ما وصفه بالظلم.

وبحسب قناةTRTالتركية قال أردوغان نحن”ليبيا لإنهاء الظلم فقط، بناءً على دعوة تلقيناها منها”.

من جانبه أعرب المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إشلر، عن ترحيب أنقرة بالمبادرة التي دعا إليها الرئيس التركي والرئيس الروسي لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال إشلر، في تصريحات متلفزة، “تركيا تبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة، ونطالب الدول الداعمة لحفتر بالسعي لذلك، لأن الليبيين إخوانهم في اللغة والعروبة والعقيدة، ونحن متفائلون باستجابة الطرفين للمبادرة التي دعا إليها بيان أردوغان وبوتين بوقف إطلاق النار”، على حد قوله.