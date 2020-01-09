الصغير: أي قوة أجنبية ستدخل من كافة المنافذ ستكون في مرمى نيران القوات المسلحة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب الهادي الصغير على أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن وجود مليون مقيم تركي في ليبيا هدفها تفكيك النسيج الإجتماعي الليبي وخلق فتنة داخلية ما بين القبائل والمدن الليبية .

الصغير قال خلال إستضافته عبر برنامج”الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إن البرلمان ضد التدخل والإستعمار التركي لذلك سيتم مقاومته كأعضاء مجلس النواب بالقلم والورقة وإن تطلب الأمر رفع السلاح سيتم رفعه.

وثمّن كل القبائل التي خرجت من أجل معارضة الغزو التركي لليبيا الهادف لبسط النفوذ العثماني على المغرب العربي بالكامل، معتبراً أنه في الوقت ذاته من غير المستغرب وجود شريحة بالباد تطالب بالغزو التركي لأنه على مدى التاريخ هناك خيانات عظمى في السابق من ما يسمون أنفسهم ليبيين كانوا يقفون إلى جانب إيطاليا والأتراك.

وأشار إلى ضرورة أن يراعي المواطنين مجلس النواب لأنه منقسم وهذا السبب وراء تأجيل جلساته، مبدياً آماله بأن يلتحق النواب الآخرين بالمجلس لعقد جلسة في غات.

كما أوضح أن جلسة البرلمان التي عقدت يوم السبت حضرها العدد كافي من النواب لإصدار القوانين و القرارات الشرعية التي كان يجب إصدارها في هذه المرحلة ومنها إلغاء الإتفاق السياسي و لم يضمن في الإعلان الدستوري مع التصويت عليه بشرط حذف المادة الثامنة.

وأكد على أنه سيتم إحالة الإتفاقية و قرار إلغائها لمجلس الأمن و البعثة الاممية و الإتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية مع إرفاق مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة بإلغاء قرار مجلس الأمن الذي اعتمد السراج و المجلس الرئاسي وإعتماد الحكومة الليبية.

ونوّه إلى أن الاتفاقية غير قانونية ومشرعنة لذلك كان لا بد أن تعتمد في مجلس النواب و عندما أعتقد بأنها تستند لجلسة 25 يناير التي صادق من خلالها على الاتفاق السياسي جاء دور البرلمان بإلغاء هذا التصويت لنسف كل ما سيستندون له، لافتاً إلى أنه تم إقرار القانون للتواصل مع المجتمع الدولي و ليس مع السراج.

الصغير رأى أنه من الضروري سحب الثقة من هذه حكومة الوفاق خاصة أن إتفاق الصخيرات أصبح عائق أمام جلوس الليبيين فهو بالنسبة للبرلمان مرحلة وانتهت، مشدداً على أن قرارات البرلمان غير كافيه للرد على الاستفزازات التركية فمن الضروري متابعة القوانين و القرارات لتنفيذها.

وشدد على أن تفويض القيادة العامة للجيش بتعطيل كافة المنافذ البرية و البحرية و الجوية الواقعه تحت سيطرة المليشيات قرار استراتيجي صدر بالوقت المناسب خاصة أن المنافذ البرية من الجنوب يتدفق منها المعارضة التشادية و السودانية الذين تتعامل معهم حكومة الوفاق وتضخ لهم الأموال مع لعلم أنها كانت مناطق عبور لأسامة الجويلي بهدف جلب المرتزقة للتمركز في العزيزية.

ولفت إلى أن هناك معلومات تفيد بإستغلال منفذ راس جدير خلال الآونة الأخيرة وصول طائرات من تركيا و مطار زوارة لدخول المرتزقة عبر المنفذ، منوهاً إلى أن أي قوة ستدخل من هذه البوابات ستكون في مرمى نيران القوات المسلحة.

ووجه رسالة للنواب في المنطقة الغربية و الشرقية و الجنوبية الذين لم يلتحقوا بهم قائلاً:”اعطينا الفرصة لهم ربما كان ما بيننا خلاف سياسي وكل منا يرى أنه صح أو خطأ لكن الآن هناك إحتلال تركي لليبيا و الدولة ستسقط و تهان وتصبح في مهب الريح إن لم نكن صف واحد عليهم الإنحياز للشرعية و للبرلمان لذلك عليهم الإلتحاق لعقد جلسة”.

وفي ختام استضافته وجه تحية لمصر حكومةً وشعباً و مجالس النواب في كل من مصر والإمارات والبحرين والسعوية الذين عقدوا جلسات طارئة للوقوف مع الشعب الليبي في هذه الإتفاقية و الغزو التركي الذي تتعرض له البلاد بالإضافة لموقف الشعب التونسي والجزائري الرافض لتحركات أردوغان و مجلس النواب التركي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية