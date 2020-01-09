أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أن “العمل الذي تقوم به الجزائر على حدود ليبيا يأتي لصالح منطقة المتوسط بأكملها، فهو يمنع عمليات التسلل الإرهابية ويرصد وضعا يتّقد بشكل متزايد”.

وبحسب وكالة آكي قال وزير الخارجية الإيطالي في تصريحات صحفية مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم في نهاية اجتماعهما الثنائي في الجزائر العاصمة الخميس، “بدون الاستقرار، سيكون من الصعب أن نكون قادرين على تنفيذ مشاريع اقتصادية جديدة”، وهذا “هو السبب في أن علينا العمل معًا على الاستقرار الكامل في المنطقة، من خلال محاربة الإرهاب”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن “أمامنا فرصة تاريخية، تتمثل بإمكانية العمل مع الدول القريبة من ليبيا لإيجاد حل”، مشيرا في هذا السياق الى أن “وقف إطلاق النار هو هدفنا الرئيس” وتابع “في هذه الأيام زرت بروكسل ثم إسطنبول، بعدها القاهرة واليوم أنا هنا في الجزائر العاصمة”، مؤكدًا أنه “في جميع الاجتماعات حول ليبيا، أجمع الكل الرأي على وقف إطلاق النار”.

وخلص دي مايو إلى القول “إنها اللحظة المناسبة لوضع كل الأطراف والبلدان حول طاولة، وإيجاد الحل الذي يسمح لنا بضمان السلام في هذه المنطقة”.