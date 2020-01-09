الثني يصدر هذا التوجيه بشأن الموقوفين على ذمة قضايا

وجه رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية (المؤقتة سابقا) عبدالله الثني اليوم الخميس تعليمات بضرورة توفير الظروف الملائمة لكافة الموقوفين والمحكومين الذين يقضون مدد عقوبتهم أو إيقافهم على ذمم قضايا بمختلف مؤسسات الإصلاح والتأهيل التي تشرف عليها وزارة العدل، بما يضمن كافة اشتراطات حقوق الإنسان.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن تعليمات الثني جاءت خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وكيل وزارة العدل خالد أمراجع نجم، ووكيل وزارة العدل للشؤون القضائية عبداللطيف بوهدمة، إضافة إلى عدد من مديري الإدارات بالوزارة، وبحضور مدير المكتب الخاص لرئيس الوزراء طاهر محمد طاهر الهمالي.

وناقش الاجتماع سير عمل الوزارة والمعوقات والعراقيل التي تواجهها وكيفية وضع الحلول لتذليلهاكما بحثسير مشاريع الوزارة والعراقيل التي تواجهها وعرض مسؤولي الوزارة خطة العمل الموضوعة للعام 2020 ميلادي.

وأكد الثني على ضرورة الرفع من كفاءة الموظفين بالوزارة والنيابات والمحاكم ومختلف الهيئات القضائية.