“المؤقتة” تعيد تشكيل المجلس التسييري لبلدية الأصابعة

أصدر مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، اليوم الخميس، قرارا يقضي بإعادة تشكيل المجلس التسييري لبلدية الأصابعة.

وتضمن القرار تكليف حسن عبدالسلام الفقي بمهام رئيس المجلس التسييري لبلدية الأصابعة، وحسين عبدالقادر طريش نائبا له، فيما ضم عضوية المجلس محمود مصباح البرهمي، والصديق أبوالقاسم السائح، ومحمد خليفة أبوزويدة، وحسام محمد سويسي.

وكانت “المؤقتة” قررت في مايو 2019، تسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية الأصابعة، على غرار قراراتها بشأن ترهونة وغريان ومناطق أخرى في الغرب.

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