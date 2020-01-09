تدمير أربع آليات لمليشيات الوفاق في أبوقرين جنوب مصراتة

سرت-العنوان

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الخميس إن القوات المسلحة كبدت مليشيات الوفاق الموالية لتركيا خسائر كبيرة في منطقة أبوقرين (118 كم جنوب مصراتة).

وأفاد المركز، “أن القوات المسلحة دمرت 4 آليات برشاشات وراجمة وتحقق مزيد من التقدم”.

وتتقدم القوات المسلحة نحو الغرب من مدينة سرت بعد تحريرها وطردها لمليشيات الوفاق منها يوم الإثنين.

واستطاعت القوات المسلحة خلال تقدمها في السيطرة على منطقتي الوشكة الواقعة غربي ‎سرت، والهيشة التي تبعد نحو 100 كيلومتر شرقي مصراتة.

وأكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، أن تقدم الوحدات العسكرية إلى الغرب من سرت يهدف إلى تأمينها بالكامل، مشيرًا إلى أنه لا نية للقوات المسلحة الآن التقدم إلى مصراتة.