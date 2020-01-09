هذا ما قالته إيطاليا بشأن سياستها في ليبيا

نفى رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي عدم تناسق سياسة حكومته بشأن الازمة الليبية، إثر الجدل القائم بعد “تراجع” رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، عن زيارة روما أمس الاربعاء لتواجد الجنرال خليفة حفتر في العاصمة الايطالية.

وقال كونتي، في مقابلة نشرتها صحيفة (إل فوليو) “أرى منذ فترة من الزمن عروضًا خاطئة تمامًا في هذا الملف إن إيطاليا تجعل من التناغم نقطة قوة في سياستها الدولية وأنا كرئيس لمجلس الوزراء من واجبي ضمان التماسك الكامل للتحركات أيضًا وقبل كل شيء في مجال السياسة الدولية” بحسب وكالة آكي الإيطالية.

وأضاف “لقد اخترنا من البداية الانحياز إلى الشعب الليبي ورفاهيته. لتحقيق هذا الغرض، أيدنا، تماشيا مع الأمم المتحدة واعتراف المجتمع الدولي بأسره، حكومة الاتفاق الوطني برئاسة السراج. ومع ذلك، فقد حافظنا دائمًا على نهج شامل يشجع الحوار مع جميع الجهات الفاعلة الليبية، وتابعنا هذا الخط أيضًا في مناسبة مؤتمر باليرمو”.

ونوه رئيس الوزراء الايطالي بأن “السيناريو الليبي كان دائمًا معقدًا للغاية، وتقليديًا متجزأ إلى فصائل وقبائل وميليشيات من أجل دعم خيار حل سياسي من شأنه بسط الاستقرار بشكل دائم في البلاد ويدمج جميع مكونات البلاد بما فيها (منطقة) برقة، حاولنا دائمًا إقامة حوار مع الجنرال حفتر ولهذا السبب التقيته بعد ظهر أمس، كما حدث ذلك في مناسبات أخرى ، قابلت الأخير لمحاولة إقناعه بالتراجع عن المبادرة العسكرية وتبني طريق التفاوض الذي يفيد في توجيه ليبيا نحو صلح مستدام”.