“الجلاء” يُعلن “إحصائية صادمة” لضحايا حوادث المرور

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي أنه استقبل نحو 236 حالة وفاة، و7900 مصابًا، نتيجة الحوادث المرورية التي شهدتها الطرق الرئيسة (الساحلية والصحراوية) شرق البلاد، خلال العام الماضي، وفق مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي.

وكشفت البرغثي، في تصريحات لقناة 218، الخميس، أن من بين الضحايا أطفالًا ونساء، كما أن غالبية الحالات تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما، وبينهم أكثر من 3000 حالة إيواء.

وأوضحت البرغثي أن غالبية الحوادث التي وصلت منها الحالات من داخل بنغازي من الطريق السريع والصابري والسلماني والليثي وحي السلام وسيدي خليفة أحد الأحياء الشرقية بالمدينة، ومن خارجها من مدن البيضاء والمرج وأجدابيا وسبها.

وأشارت البرغثي إلى أن عدد العائلات المتضررة من الحوادث المرورية العام الماضي بلغت نحو 724 عائلة، بينهم 111 عائلة من بنغازي، و613 عائلة من خارجها، بالإضافة الى وجود ضحايا من جنسيات مصرية وسورية وفلسطينية وبنغلادشية، معتبرة أن هذه الإحصائية مرتفعة جدا عن الأعوام الماضية.

يذكر أن عددا كبيرا من المسافرين يتعرض لحوادث مرورية بالطرق الصحراوية والطريق الساحلية بسبب الرمال الزاحفة، كما ترعى عشرات الإبل الطليقة بمفردها على الطريق السريعة الرابطة بين مدينة أجدابيا ومناطق الأربعين والبريقة وبشر والعقلية غربا، دون أي مبالاة من أصحابها لما يمكن أن تسببه من خطر على حياة سائقي السيارات أثناء تنقلهم بين مدينة أجدابيا والمناطق المجاورة لها، فضلا عن تدهور الطرق الرئيسة وتهاون سائقي السيارات بأرواحهم نتيجة السرعة الزائدة.

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