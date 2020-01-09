الإعلام الحربي: استهداف الكلية الجوية مصراتة بأكثر من 6 غارات

أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن مقاتلات سلاح الجو الليبي شنت أكثرمن ست غاراتٍ جوية على عدد من المواقع والتمركزات التابعة لقوات الوفاق بالكلية الجوية مصراتة.

كما أكدت شعبة الإعلام الحربي في تدوينة سلسلة تدوينات لها بموقع “فيسبوك” أن القوات المُسلحة تواصل استهداف قوات الوفاق مؤكدة أنها تتقدم وتُبسِط السيطرة على تمركزاتٍ جديدة في كافة المحاور بدءاً من العاصمة طرابلس، مروراً بمحاور غرب مدينة سرت حتى تخوم مدينة مصراته.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن العمليات العسكرية لن تنتهي إلا بالقضاء على الإرهاب في ليبيا.