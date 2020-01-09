اخبار ليبيا الان

الإعلام الحربي: استهداف الكلية الجوية مصراتة بأكثر من 6 غارات

تم النشر منذُ يومين
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن مقاتلات سلاح الجو الليبي شنت أكثرمن ست غاراتٍ جوية على عدد من المواقع والتمركزات التابعة لقوات الوفاق بالكلية الجوية مصراتة.

كما أكدت شعبة الإعلام الحربي في تدوينة سلسلة تدوينات لها بموقع “فيسبوك” أن القوات المُسلحة تواصل استهداف قوات الوفاق مؤكدة أنها تتقدم وتُبسِط السيطرة على تمركزاتٍ جديدة في كافة المحاور بدءاً من العاصمة طرابلس، مروراً بمحاور غرب مدينة سرت حتى تخوم مدينة مصراته.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن العمليات العسكرية لن تنتهي إلا بالقضاء على الإرهاب في ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • عاجل

    دبلوماسي غربي رفيع : هناك نية مُبيته لدى المجتمع الدولي بسحق و تفكيك ونزع أي قوة مسلحة مناطقية في ليبيا و خاصة تلك التي في مصراتة و أتفاق ضمني على أحتكار السلاح و القوة لدى مؤسسة الجيش التي يقودها الماريشال حفتر

    رد