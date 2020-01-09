توقف محطة توليد طبرق بعد خروج 5 وحدات

قال رئيس قسم تشغيل محطات 220 الجبل الأخضر، المهندس مجدي الزويل، إن محطة توليد طبرق متوقفة عن الإنتاج لخروج خمس وحدات، وإن الربط الكهربائي يتم مع الشبكة الليبية والشركة المصرية.

وأضاف الزويل، في تصريح لقناة “218”، اليوم الخميس، إن شركة الكهرباء تعمل على استحداث دائرة ثانية مع مصر لتغذية طبرق ودرنة والفتائح بحوالي 200 ميغاوات، مشيرا إلى أن حاجة طبرق من الكهرباء تقدر بـ120 ميغاوات ودرنة 80 ميغاوات.

ولفت الزويل إلى أنه وفي حال استحدثت الدائرة الثانية مع مصر فإن الفاقد في الطاقة قد يصل إلى حوالي 20 ميغاوات فقط لطبرق ودرنة والفتائح، موضحا أن محطة توليد طبرق كانت تنتج قبل خروجها عن الخدمة 30 ميغاوات.

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