الجيش يواصل ضرب قوات الوفاق وسط مساع دولية لوقف القتال

سرت-العنوان

يواصل الجيش الوطني الليبي شن ضرباته لقوات الوفاق في المنطقة الممتدة إلى الشرق من مصراتة، وذلك في ظل محاولات دولية لحل الأزمة الليبية سياسيًا.

ونفذ الجيش الوطني اليوم الخميس عدة ضربات ضد قوات الوفاق ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات المسلحة التابعة لقوات الوفاق قرب منطقة أبو قرين التي تبعد نحو 118 كم جنوب مصراتة.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن وحدات الجيش الوطني كبّدت قوات الوفاق التي تتلقى دعمًا من تركيا خسائر كبيرة في منطقة أبوقرين.

وأفاد المركز، على فيسبوك، “أن الجيش الوطني دمر 4 آليات برشاشات وراجمة وتحقق مزيد من التقدم”.

وتقدم الجيش الوطني في اتجاه مصراتة بعد تحريره لمدينة سرت يوم الإثنين حيث استطاع السيطرة على منطقتي الوشكة والهيشة.

وأكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أن تقدم الوحدات العسكرية إلى الغرب من سرت يهدف إلى تأمينها بالكامل، مشيرًا إلى أنه لا نية للقوات المسلحة الآن التقدم إلى مصراتة.

وشهد اليوم الخميس مساعٍ دولية حثيثة لوقف إطلاق النار في ليبيا بين الجيش الوطني وقوات الوفاق، وذلك في إطار تواصل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة في ليبيا.

وأجرى عدد من وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا زيارات متتالية إلى كل من تونس والجزائر لبحث وقف إطلاق النار في ليبيا مع الدولتين العربيتين الواقعتين إلى الغرب من ليبيا.

كما استقبل رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي اليوم الخميس في روما القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، ذلك من أجل محاولة التوصل لوقف القتال في ليبيا والوصول إلى تسوية سياسية للوضع.

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