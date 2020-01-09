أهالي درنة ينددون بالعدوان التركي ويباركون انتصارات الجيش

ندد أهالي مدينة درنة وضواحيها بكافة تركيباتها الاجتماعية بالتدخل التركي في شؤون البلاد، مباركين في بيان لهم انتصارات الجيش في مدينة سرت وتحريرها بالكامل.

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