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أهالي درنة ينددون بالعدوان التركي ويباركون انتصارات الجيش

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ندد أهالي مدينة درنة وضواحيها بكافة تركيباتها الاجتماعية بالتدخل التركي في شؤون البلاد، مباركين في بيان لهم انتصارات الجيش في مدينة سرت وتحريرها بالكامل.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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