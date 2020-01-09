توقع طرح أحمال طويل بالجبل الأخضر وطبرق

توقع مدير إدارة التحكم الجهوي في المنطقة الشرقية بشركة الكهرباء، المهندس أحمد العرفي، أن تبلغ عدد ساعات طرح الأحمال في مدن الجبل الأخضر وطبرق، بعد خروج محطات توليد لملودة ودرنة وطبرق سوسة بوترابة، وبقيت محطة شمال بنغازي فقط تعمل بالمنطقة الشرقية.

وقال العرفي في تصريحات لقناة “218”، الخميس، إن إدارة التحكم تحاول إيصال الجهد من مصر لتخفيف طرح الأحمال التي ستوزع على 4 ساعات نهارا و4 ليلا، مبينا أن الأحمال وصلت إلى 840 ميغاوات في الجبل الأخضر وطبرق، وهو ضعف ما يمكن توليده أو نقل الجهد به، وبإمكان محطة بنغازي إرسال 550 ميغاوات فقط إلى هذه المدن والمناطق.

ولفت العرفي إلى أنه لا يمكن حل مشكلة الشبكة في الجبل الأخضر وطبرق الآن، وما يمكن فعله هو التقليل من الأحمال فقط، موضحا أن الوضع العام في شبكة بنغازي واجدابيا وجنوب الشرقي مستقر تماماً، وأنه في حال غياب محطات التوليد من المرج إلى طبرق فإن الامر سيكون أسوأ مستقبلاً، مشددا على أن الشركة تحرص على الّا تواجهه الإطفاء الكامل في هذه المناطق، مؤكدا أن إنشاء محطات توليد في هذه المدن يجب أن يكون أولوية حتى قبل إعادة الإعمار.

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