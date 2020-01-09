الجزائر ومصر تتفقان على رفض التدخل الأجنبي في ليبيا

سلم وزير الخارجية المصري سامح شكري دعوة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة القاهرة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف شكري في تصريحات للصحفيين عقب لقائه بالرئيس تبون في الجزائر اليوم، أن اللقاء تطرق إلى الملف الليبي باعتباره أحد أهم التحديات المشتركة التي تواجه البلدين، مشيرا إلى توافق وجهات النظر حول التوصل إلى تسوية سياسية تجمع الفرقاء.

وأكد شكري أنه توافق مع الرئيس الجزائري حول رفض التدخل الأجنبي في ليبيا، والعمل على منع أي أطراف أجنبية من التدخل بما يعقد الأزمة.

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