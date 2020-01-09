قطر: ندعم مبادرة موسكو وأنقرة لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الأحد القادم

أعربت قطر عن دعمها مبادرة تركيا وقطر لوقف إطلاق النار في ليبيا، اعتبارا من الأحد القادم، وترحب بقبول حكومة الوفاق للدعوة.
يتبع …
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أعربت قطر عن دعمها مبادرة تركيا وقطر لوقف إطلاق النار في ليبيا، اعتبارا من الأحد القادم، وترحب بقبول حكومة الوفاق للدعوة.
يتبع …
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
اي اجراء تدعمه قطر وتركيا هو عمل شيطاني اجرامي لتدمير ليبيا والعرب — العاجل – يا تميم
عاجل
دبلوماسي غربي رفيع : هناك نية مُبيته لدى المجتمع الدولي بسحق و تفكيك ونزع أي قوة مسلحة مناطقية في ليبيا و خاصة تلك التي في مصراتة و أتفاق ضمني على أحتكار السلاح و القوة لدى مؤسسة الجيش التي يقودها الماريشال حفتر
أضف تعليقـك