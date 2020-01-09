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قطر: ندعم مبادرة موسكو وأنقرة لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الأحد القادم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أعربت قطر عن دعمها مبادرة تركيا وقطر لوقف إطلاق النار في ليبيا، اعتبارا من الأحد القادم، وترحب بقبول حكومة الوفاق للدعوة.

يتبع … 

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • اي اجراء تدعمه قطر وتركيا هو عمل شيطاني اجرامي لتدمير ليبيا والعرب — العاجل – يا تميم
    عاجل

    دبلوماسي غربي رفيع : هناك نية مُبيته لدى المجتمع الدولي بسحق و تفكيك ونزع أي قوة مسلحة مناطقية في ليبيا و خاصة تلك التي في مصراتة و أتفاق ضمني على أحتكار السلاح و القوة لدى مؤسسة الجيش التي يقودها الماريشال حفتر

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