المحجوب يكشف حقيقة وقف إطلاق النار

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، أن القوات المسلحة الجيش يواصل عملياته العسكرية في كل الجبهات دون أي تغيير حتى الآن.

وقال المحجوب لوكالة “سبوتنيك”اليوم الخميس، “حتى الآن لا يوجد أي تعليمات بوقف إطلاق النار، والجيش يقاتل على الجبهات ضد الميليشيات حتى الآن” متابعا “أنا لا أستطيع الحديث عن القرارات السياسية، خاصة أن هذه القرارات تعود للقيادة”.

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي، أن قوات الجيش تتقدم باتجاه مصراته، فيما سيطرت القوات على مقر “ميليشيا غنيوة”، في العاصمة طرابلس، مشددا على أن الجيش يستهدف المدن الليبية التي هي تحت سيطرة الميليشيات، حسب قوله.

وأوضح، أن مقاتلات السلاح الجوي للجيش شنت أكثر من ست غاراتٍ جوية على عدد من المواقع والتمركزات لمجموعات في الكلية الجوية بمدينة مصراتة”.