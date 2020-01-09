المسماري: المجموعات الإرهابية استولت على العاصمة طرابلس وتتلقى الدعم من بعض الدول والحكومات بالأسلحة والذخائر والطائرات الهجومية
متابعة – بوابة إفريقيا الإخبارية |
09 January, 2020
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الحق الذي عليه الليبيون (لا لوقف العمليات العسكرية)
يعمل التشكيلات المسلحة بقرارات البرلمان الليبي ويسلمون أسلحتهم
ويعمل السراج ببنود اتفاق الصخيرات ويذهب للبرلمان حتى ينظروا في أمره وفي بند نيل الثقة
ويخرج الأتراك والمرتزقة من ليبيا
ويقدم المطلوبين للعدالة بما فيهم بادي والبيدجا والفار والعمو وغيرهم
والا فالزحف مستمر
هذا هو الحق الذي عليه الليبيون جميعا باستثناء المخنثين والمجنسين
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