

ليبيا

المسماري: المجموعات الإرهابية استولت على العاصمة طرابلس وتتلقى الدعم من بعض الدول والحكومات بالأسلحة والذخائر والطائرات الهجومية متابعة – بوابة إفريقيا الإخبارية | 09 January, 2020 رابط مختصر

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