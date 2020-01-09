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القيادة العامة ترحب بـ«مبادرة بوتين» وتؤكد استمرار جهود «محاربة الإرهاب»

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، ترحيب القيادة العامة بـ«مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرامية إلى إحلال السلام في ليبيا» الذي أكد أنه «هدف وغاية القوات المسلحة».

وأكد المسماري في بيان مصور مساء اليوم الخميس، «استمرار جهود القوات المسلحة في حربها على المجموعات الإرهابية المصنفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي التي تثبت عبر التجربة أنه لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلا بالقضاء التام عليها».

وأضاف «أن هذه المجموعات قد استولت على العاصمة طرابلس وتتلقى الدعم من بعض الدول والحكومات التي تزودهم بمعدات عسكرية وذخائر وأسلحة مختلفة، فضلا عن الطائرات الهجومية المسيرة، بالإضافة إلى أن هذه الدول والحكومات الداعمة المجموعات الإرهابية في طرابلس تقوم بنقل أعداد كبيرة من الإرهابيين من جميع أنحاء العالم للقتال ضد القوات المسلحة والشعب الليبي».

وأضاف أيضا أن «تحقيق الاستقرار والأمن والاستجابة لمطالب التحول الديمقراطي واستئناف العملية السياسية والاتفاق على إطار وطني لتوزيع عادل لثروات الليبيين دون إقصاء أو تهميش يقودنا للقول إن حل الميليشيات ونزع أسلحتها أصبحا مطلبا وطنيا ودوليا لما يقود لتنفيذ ترتيبات أمنية في العاصمة تنتج مشهدا أمنيا يمكن معه الحديث عن عملية سياسية فاعلة تؤدي إلى تشكيل حكومة تمتلك الإرادة والقدرة على إنفاذ قراراتها في كل ربوع البلاد».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • ليس عندنا إلا الحق
    الحق الذي عليه الليبيون (لا لوقف العمليات العسكرية)
    يعمل التشكيلات المسلحة بقرارات البرلمان الليبي ويسلمون أسلحتهم
    ويعمل السراج ببنود اتفاق الصخيرات ويذهب للبرلمان حتى ينظروا في أمره وفي بند نيل الثقة
    ويخرج الأتراك والمرتزقة من ليبيا
    ويقدم المطلوبين للعدالة بما فيهم بادي والبيدجا والفار والعمو وغيرهم
    والا فالزحف مستمر
    هذا هو الحق الذي عليه الليبيون جميعا باستثناء المخنثين والمجنسين

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