المسماري: الجيش الليبي مستمر في عملياته ضد الجماعات الإرهابية في طرابلس

قال اللواء أحمد المسماري، المتدحث باسم الجيش الليبي، مساء اليوم الخميس 9 يناير/كانون الثاني، إن الجيش الليبي مستمر في عملياته ضد الجماعات الإرهابية في طرابلس.
يتبع…
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
قال اللواء أحمد المسماري، المتدحث باسم الجيش الليبي، مساء اليوم الخميس 9 يناير/كانون الثاني، إن الجيش الليبي مستمر في عملياته ضد الجماعات الإرهابية في طرابلس.
يتبع…
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
لا لوقف اطلاق النار
يعمل التشكيلات المسلحة بقرارات البرلمان الليبي ويسلمون أسلحتهم
ويعمل السراج ببنود اتفاق الصخيرات ويذهب للبرلمان حتى ينظروا في أمره وفي بند نيل الثقة
ويخرج الأتراك والمرتزقة من ليبيا
ويقدم المطلوبين للعدالة بما فيهم بادي والبيدجا والفار والعمو وغيرهم
والا فالزحف مستمر
هذا هو الحق الذي عليه الليبيون جميعا باستثناء المخنثين والمجنسين
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