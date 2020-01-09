اخبار ليبيا الان

استعادة الأمن في ليبيا على طاولة مصر والجزائر

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي يزور الجزائر، سبل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، إن تبون وشكري تناولا علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والتحديات الإقليمية المشتركة، حيث أكد تبون حرص بلاده على دفع التعاون المشترك مع مصر، والاستمرار في التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت لاحق، التقى شكري بنظيره الجزائري صبري بوقادوم، وبحثا جملة من القضايا على رأسها الأزمة الليبية في ضوء المُستجدات المتسارعة.

وذكر المتحدث المصري أن شكري أكد على أهمية تجنب إضفاء المزيد من التعقيد أو التصعيد على المشهد الليبي عبر التصدي لمحاولات التدخل العسكري الأجنبي، داعياً إلى تكثيف الجهود الرامية إلى دفع مسار التسوية السياسية الشاملة لكافة جوانب الأزمة الليبية، ودعم جهود المبعوث الأممي واستكمال تحضيرات مسار برلين السياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك