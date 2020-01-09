بالفيديو.. خارجية الجزائر تجدّد رفضها التدخل العسكري في ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم على رفض التدخل العسكري في ليبيا مشددا على ضرورة إيجاد حل سياسي سلمي للأزمة في البلاد.

وقال بوقادوم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في الجزائر إن “التنسيق مع إيطاليا جيد جدا في الملف الليبي” مضيفا “المبادي التي نصر عليها” تتمثل في ضرورة وجود حل سياسي سلمي للأزمة في البلاد مع رفض التدخل العسكري والإصرار على احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأشار إلى أهمية المفاوضات بين كل الأطراف الليبية بما يحترم القانون الدولي وبالتعاون مع المجتمع الدولي وخاصة دول الجوار لافتا إلى أن روما تدعم موقف الجزائر فيما يتعلق بالملف الليبي.